Quand la finance passe du côté vert de la force

C'est un camouflet historique que le petit fonds activiste Engine N°1 vient d'infliger au géant du pétrole ExxonMobil en s'emparant, contre son avis, de deux sièges de son conseil d'administration pour y accélérer la transition énergétique. D'autant plus qu' il n'est pas isolé, au vu de ce qui se passe chez les concurrents Chevron, Shell, Total ou BP. Le vent semble ainsi tourner au sein d'un secteur mis au pied du mur face aux enjeux climatiques .

On aurait, à cet égard, tort d'y voir une victoire de David contre Goliath . Certes, Engine N°1 ne pèse pratiquement rien dans le capital d'ExxonMobil. Mais si le petit poucet est parvenu à ses fins, c'est surtout parce qu'il a réussi à obtenir le soutien d'un ogre comme BlackRock .

Le premier gestionnaire d'actifs au monde, avec 9.000 milliards de dollars sous gestion, est lui un poids lourd dans le capital du groupe pétrolier dont il est le deuxième actionnaire, mais il l'est aussi plus largement dans l'économie en général, au travers de ses participations tentaculaires. S'il a fait le pas de soutenir la cause d'Engine N°1 dans cette affaire, c'est probablement parce qu'elle lui permettait de prouver enfin qu'il peut joindre l'acte à la parole.