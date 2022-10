Xi Jinping a acquis plus de pouvoir que jamais, après son renouvellement à la tête du Parti communiste chinois. Ce pouvoir, il va l'utiliser pour renforcer la puissance de son pays dans le monde. Il convient de rester ferme envers la Chine et son régime répressif, et d'accroître notre indépendance vis-à-vis d'elle. Mais l'isoler serait une erreur.