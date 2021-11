Soyons acteurs du métavers pour ne pas être spectateurs du monde de demain

Notre difficulté à réguler tout ce qui touche à internet ne doit pas nous empêcher d'anticiper l'arrivée du métavers.

Le métavers est le futur d'internet et l'internet du futur. Une vision immersive, virtuelle et connectée de toutes nos interactions qui va balayer sur son passage les dernières séparations qui existent encore entre notre monde physique historique et notre futur virtuel. Ne pas comprendre cela aujourd'hui serait une grave erreur stratégique, que l'on soit un citoyen, une entreprise ou un État. L'arrivée du ou des métavers, contraction de méta et univers, c'est la reconnaissance de l'importance qu'a prise notre vie numérique. Certaines générations ne s'y feront pas, mais les suivantes sont déjà prêtes pour ce monde hybride dominé par le virtuel.

Voulons-nous d'un univers ouvert où les utilisateurs sont maîtres de leurs données et du contenu ou d'un univers fermé régi par une dizaine d'entreprises californiennes?

S'intéresser aujourd'hui au métavers, c'est éviter de répéter les erreurs commises par le passé. Nous devons par exemple tirer les enseignements de notre difficulté persistante à réguler tout ce qui touche à internet pour anticiper le métavers et les entreprises qui le feront naître. Voulons-nous d'un univers ouvert où les utilisateurs sont maîtres de leurs données et du contenu ou d'un univers fermé régi par une dizaine d'entreprises californiennes? Car les problèmes issus de notre utilisation d'un espace comme internet ne disparaîtront pas avec l'apparition d'un nouvel univers virtuel aux possibilités immenses. Nous ne changerons pas. C'est le moyen de communication, le nombre d'interactions et le type de ces dernières qui va évoluer et sensiblement augmenter.

Les problèmes régulatoires et éthiques, les manipulations politiques et dérives sociétales, le vol, le hacking et l'usurpation d'identité seront démultipliés avec l'avènement du métavers. Il faut s'y préparer et assurer un cadre qui permette à la technologie de se déployer au service de ses futurs utilisateurs. La notion de décentralisation, remise au goût du jour par la technologie blockchain, pourrait jouer un rôle majeur et éviter une concentration trop importante du pouvoir entre quelques acteurs qui auraient compris plus vite que d'autres l'importance des enjeux.