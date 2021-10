Stagflation, ce mot que les marchés avaient oublié

Le risque de stagflation a fait surface depuis la rentrée de septembre. Ceci au point d’un peu bousculer Tina (There is no alternative) sur les marchés.

Soyons clairs, nous ne sommes pas encore dans un scénario de stagflation qui rappellerait les maudites années 1970. Et nous n’y serons peut-être jamais. Mais faites l’exercice: tapez "stagflation" dans un moteur de recherche et vous serez étonné du nombre d’occurrences. Comme le souligne le prix Nobel d’économie Robert Shiller, l’important en économie et sur les marchés, c’est le récit, la "story". Et le récit à la mode, c’est ce risque de stagflation qui a fait surface depuis la rentrée de septembre. Ceci au point d’un peu bousculer Tina (There is no alternative), l’autre récit qui soutient qu’il n’y a pas d'autre alternative aux actions dans la mesure où les taux d’intérêt vont demeurer au plancher.