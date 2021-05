Surveiller l'inflation comme le lait sur le feu

Cela fait maintenant plus d'un an que ces conditions financières extraordinaires sont de mise. Après tout ce temps, nous aurions peut-être tendance à oublier que ce soutien exceptionnel est provisoire. Mais un phénomène pourrait prochainement nous rafraîchir la mémoire: la hausse de l'inflation. Nous n'en sommes pas encore là, mais si l'accélération de la hausse des prix s'avérait finalement plus durable que la plupart des économistes ne le pensent, les banquiers centraux seraient obligés de resserrer les conditions monétaires plus vite que prévu. Les responsables monétaires ne peuvent pas se permettre de laisser les anticipations d'inflation perdre leur ancrage à long terme, sans quoi ils ne seraient plus crédibles au regard de l'objectif de stabilité des prix qui leur est assigné.