Tout faire pour maintenir ouverte notre économie

Alors nous aussi, plutôt que de râler sur les entraves qu’imposent ces mesures, regardons-les comme autant de moyens pour maintenir le bateau à flot, malgré la houle. Plus ils seront respectés comme tels dans l’horeca, dans les cinémas, dans les salles de sport… plus ces secteurs pourront voir leur avenir économique avec sérénité. Et plus ces secteurs joueront le jeu avec sérieux, plus ils garderont à distance cette menace qui pèse sur leur clientèle. Il y a une semaine, dans L’Echo, les virologues Peter Piot et Heidi Larson ne faisaient pas mystère de ce qui nous attend: "Le coronavirus restera longtemps parmi nous". Autant nous y habituer. Et utiliser tous les moyens pour continuer à vivre le plus librement possible, malgré lui.