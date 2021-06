Un effet Lukaku à la BNB

Y aurait-il aussi un effet Lukaku dans les couloirs feutrés de la Banque nationale de Belgique ? Rarement un communiqué émergeant de notre institut monétaire aura usé d'un ton aussi optimiste . Et ses pronostics n'ont rien à envier à ceux des chroniqueurs sportifs qui se sont gargarisés de rêve européen durant tout le week-end. Jugez plutôt cette première ligne de son rapport: "Le déploiement rapide des campagnes de vaccination implique qu'une solution médicale efficace pour le Covid-19 est désormais à portée de main, c'est-à-dire bien plus tôt que ce qui était supposé dans les projections précédentes ".

Si si, vous avez bien lu: en termes un peu moins techniques, notre banquier central s'étonne lui-même de la rapidité avec laquelle nous avons fait circuler les seringues. Et le reste suit d'un même tenant: la croissance belge a surpris positivement, elle surpasse la moyenne européenne, et l'investissement des entreprises a déjà presque rattrapé son retard de l'année passée. Ajoutons cette coïncidence de l'actualité: lundi l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles a retrouvé ses niveaux d'avant-crise, et les investisseurs sont plus optimistes que jamais pour l'avenir. N'en jetez plus, le soleil n'est pas le seul à briller dans le ciel bleu azur de la Belgique.