Un gouvernement, c’est avant tout un travail d’équipe

En désavouant Jean-Luc Crucke, son ministre du Budget, le président du MR a non seulement jeté le discrédit sur l’un de ses ténors, mais il a aussi fragilisé le gouvernement wallon. Le pays a besoin de réformes et de soutiens, pas de querelles internes.

Un président de parti qui fait trébucher l’un de ses ministres en plein jour, et même l’un des plus visibles d’entre eux, ce n’est pas fréquent. Eh bien, il faut croire que l’exercice commence à s’imposer en Belgique francophone. Le résultat dégrade un peu plus l’image de notre classe politique et risque bien d’oblitérer l’avenir de quelques réformes majeures en cours.

Voici donc le flingage en règle d’un projet de décret sur un impôt plus juste, porté à bout de bras par le libéral Jean-Luc Crucke. Un texte arrivé à la toute dernière ligne droite de son processus législatif avant d’être recalé par le président du MR lui-même, George-Louis Bouchez. Le tacle est d’autant plus étrange que ledit texte, arrivé en troisième lecture (autant dire en caisse d’enregistrement), ne touche que quelques niches fiscales et ne rapporterait in fine qu’un modeste 15 millions d’euros aux caisses wallonnes. La classe moyenne se sentait-elle si lésée par les mesures développées par Jean-Luc Crucke? Poser la question, c’est y répondre.

Lire aussi Le gouvernement Di Rupo fragilisé en plein cœur

Le MR n’a certes pas l’apanage de ces retoquages en règle de dernière minute. On se souvient, en novembre, du recadrage sur la place publique du socialiste Pierre-Yves Dermagne par son président, Paul Magnette, sur l’obligation vaccinale du personnel soignant. Il y a eu aussi la spectaculaire pirouette de Rudi Vervoort, en mars dernier, sur les sanctions envers les chauffeurs de Uber sous la pression de la présidence de la Fédération bruxelloise du PS.

Comment des partenaires réunis autour de la table peuvent-ils encore travailler ensemble si la parole même de l’un d’eux risque d’être mangée dans la dernière ligne droite par son président?

Nous voici donc avec la version libérale du phénomène. Et, comme à chaque fois, ses dégâts collatéraux: les acteurs mêmes de la mesure qui sont condamnés à "en tirer les conclusions le moment venu" (dixit Crucke), les citoyens qui ont la furieuse impression d’assister à une politique de l’immobilisme et, plus précisément ici, la stabilité fiscale de notre pays une nouvelle fois mise à mal.

Cette dernière séquence libérale est surtout du plus mauvais augure pour d’autres grandes réformes à venir, dont la réforme annoncée au Fédéral, censée apporter une réponse à un objectif cardinal de cette législature: la recherche d’une fiscalité équilibrée. Autre chose que les camionnettes fiscales de Jean-Luc Crucke.

On comprend que les présidents de parti pèsent sur des négociations gouvernementales, et ces matières n’échappent pas à de logiques jeux du qui perd gagne. Mais comment des partenaires réunis autour de la table peuvent-ils encore travailler ensemble si la parole même de l’un d’eux risque d’être mangée dans la dernière ligne droite par son président?