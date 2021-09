Un premier pas monétaire vers un retour à la normale

Sera-t-il encore raisonnable pour la BCE d’afficher des taux d'intérêt négatifs dans trois, quatre ou cinq ans? Pierre Wunsch a raison: la réponse est non. Des taux d’intérêt négatifs – une aberration économique – doivent demeurer une exception et ne pas devenir une situation permanente.

Jeudi, la BCE n’a pas touché à ses taux d’intérêt directeurs, mais a décidé de recalibrer son programme d’achats d’urgence contre la pandémie. Grâce au rebond de la croissance, le Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro devrait en effet retrouver ses niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de l’année – ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les chiffres publiés jeudi par la BNB pour la Belgique vont dans le même sens. De quoi se réjouir également. Et si la BCE pense toujours que l’inflation, actuellement à 3%, est transitoire, Christine Lagarde n’en reconnaît pas moins que, si les goulets d’étranglement durent plus longtemps dans les chaînes d'approvisionnement et que ceci affecte les hausses anticipées des salaires, les pressions sur le prix pourraient être plus persistantes. Une petite phrase qui montre que les "faucons" qui s'inquiètent d'un potentiel dérapage des prix ont cette fois été entendus.