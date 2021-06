Une avancée historique pour la dette européenne

Il s’agit d’une dette commune qui vient compléter les "social bonds" émis l'an dernier dans le cadre du programme "Sure" pour préserver temporairement l'emploi, mais dont l’ampleur est ici bien plus conséquente puisque ce sont quelque 800 milliards d'euros qui doivent être émis d'ici 2026 pour aider les États membres à sortir plus forts de la pandémie, à financer la modernisation de leurs infrastructures et engager des dépenses liées au défi climatique. De quoi faire de l'Union européenne un émetteur de premier rang sur le marché des capitaux, tout profit pour l’euro en tant que monnaie internationale.

Si une telle avancée a été possible, c’est en raison de l’intensité de la pandémie qui a forcé les États à accepter de jouer la carte de la solidarité après de longues et âpres négociations en juillet 2020. Près d’un an plus tard, alors que l’on parle aujourd’hui de rebond de la croissance économique, il n’est pas certain que des subventions de près de 70 milliards d’euros seraient encore accordées à l’Espagne et à l’Italie. À titre de comparaison, la France doit percevoir une enveloppe de 39 milliards, l'Allemagne de 25 milliards et la Belgique de 5,9 milliards.