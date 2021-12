Une inflation pas si "temporaire" que cela

L'inflation n'était que "temporaire", clamaient les grands banquiers centraux de la planète voici six mois. Aujourd'hui, ils doivent admettre que les pressions inflationnistes risquent de durer plus longtemps que prévu. La crise du Covid-19 a créé une situation tout à fait inhabituelle.

Lorsque l’inflation a commencé à pointer le bout de son nez au printemps dernier, les grands banquiers centraux ont joué la carte du dédain. "La hausse est temporaire" clamait Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, "c’est transitoire" renchérissait son homologue américain Jerome Powell. Bref, circulez, il n’y a rien à voir.

En attendant, les consommateurs ont vu leurs factures augmenter de manière sensible, surtout en raison du bond des prix de l’énergie. Cette attitude quelque peu désinvolte de la part des banquiers centraux était une erreur. Christine Lagarde et Jerome Powell auraient dû faire preuve d’une plus grande prudence. Aujourd’hui, l’inflation atteint 4,9% dans la zone euro, du jamais vu depuis la création de la monnaie européenne. Chez nos voisins allemands, où l’inflation est un mot particulièrement tabou, certains avalent de travers en constatant que la hausse des prix atteint 6%! Et aux États-Unis, l’indice culmine à 6,2%. Des chiffres qui dépassent largement toutes les attentes.

Parfois, les banquiers centraux, comme les experts en matière de santé, devraient reconnaître avec humilité qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait.

Est-ce l'influence de son renouvellement à la tête de la Réserve fédérale américaine, toujours est-il que Jerome Powell a reconnu mardi que le mot "temporaire" n’était plus vraiment approprié. À ses yeux, les risques d'une inflation plus persistante se sont accrus, notamment en raison des goulots d’étranglement et des contraintes d’approvisionnement qui persistent dans diverses industries. Dans son rapport présenté mercredi, l’OCDE tape aussi sur le clou: les pressions inflationnistes risquent de durer plus longtemps que prévu. Et la hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie touche en particulier les ménages à faibles revenus. Même Christine Lagarde, sans toutefois encore renier le mot "temporaire", a dû récemment admettre que la hausse de l’inflation posait certains problèmes et que la situation devait être surveillée de près. Tous ces revirements sont les bienvenus dans le contexte actuel.