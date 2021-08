Une inflation transitoire, vraiment?

Vous avez dû vous en rendre compte dans vos factures et tickets de caisse: les prix sont à la hausse. Et cette fois, on ne peut pas parler de simple "myopie" du consommateur, qui ne tiendrait pas compte de la baisse de divers produits comme les téléviseurs ou les smartphones. Les chiffres sont là, noir sur blanc: l’inflation atteint 3% dans la zone euro, elle est proche de 4% en Allemagne – les Allemands n’apprécient vraiment pas cela – et elle dépasse les 5% aux États-Unis. En Belgique, la hausse des prix a dépassé 2,7% au mois d’août, en raison des progressions des tarifs de l’énergie, mais aussi du prix du pain, des céréales ou des boissons alcoolisées.