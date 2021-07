Une pause boursière ne serait pas "anormale"

Saluons l'événement, bien trop rare à Bruxelles. Une société, Biotalys, effectue ses premiers pas sur le marché boursier Euronext alors qu'une autre, Nyxoah, déjà cotée à Bruxelles, s'ouvre les portes du marché américain Nasdaq. Ceci avec comme toile de fond, la semaine la plus chargée de l'année en matière d'introductions boursières (IPO) aux États-Unis. Comme si les banquiers et les émetteurs se dépêchaient de boucler leurs dossiers avant de partir en vacances. Fatalement, face à une telle bousculade au portillon, il y a des hauts et des bas en termes de performances. La preuve avec Didi Global, l'Uber chinois, qui a introduit ses actions au New York Stock Exchange, la plus grosse opération d'une société étrangère depuis l'IPO d'Alibaba en 2014. Mercredi, lors de sa première séance, l'action Didi a ouvert en hausse de près de 20% avant de perdre la majorité de ses gains et de clôturer sur une petite avance de 1%. Chez nous, la performance de Biotalys sera scrutée ce vendredi alors que le prix de l'offre a finalement été fixé dans le bas de la fourchette prévue. Ces valses-hésitations s'inscrivent dans un contexte plus large d'incertitudes sur les marchés.