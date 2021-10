Usons de stratégie pour le climat, pas de milliards

Oui, une transition énergétique bien menée est bonne pour le climat, pour l'économie et pour l'emploi. Oui, un certain degré d'investissement financier sera nécessaire. Mais privilégions la stratégie avant l'endettement.

L’homme a raison. La transition énergétique est une opportunité pour l’emploi, pour peu qu’on la saisisse à pleine main et qu’on y joue l’audace. Au-delà d’annonces encore trop faibles au niveau individuel, certaines entreprises croient et investissent dans des technologies de rupture. Et c’est là que l’opportunité d’emploi est la plus forte.