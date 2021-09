Les géants du numérique investissent chaque année 97 millions d'euros pour tenter d 'influencer les institutions de l'Union européenne . C'est ce qui ressort-il d'une étude menée par l'ONG Corporate Europe Observatory (CEO) et LobbyControl.

Et sans surprise, dix entreprises assument à elles seules près d’un tiers de ce budget d’influence : les cinq « Gafam » (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), leaders mondiaux du secteur, mais aussi Vodafone, IBM, Qualcomm, Intel, et Huawei.