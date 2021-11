À force de changer sans cesse les règles…

La valse à mille temps des mesures anti-covid doit cesser! Il incombe aux pouvoirs publics de se résoudre à fixer des règles sanitaires pérennes.

Il y a quelques jours, suite aux "annonces du Codeco" (le terme est rentré dans le Petit Larousse belge 2022, le saviez-vous?), j’ai voulu me remémorer les procédures covid mises en place lors de la dernière vague, pour comparer. Et, surprise… impossible de m’en souvenir! J’ai alors ouvert le dossier "Coronavirus 2020" (sic) sur mon ordinateur (1.267 documents à ce jour, croyez-le!) et, dans la forêt amazonienne de la documentation qui y figure… impossible de m’y retrouver dans les différentes versions et adaptations réalisées depuis près de deux ans. C’est alors que le titre de cet article m’est apparu.

Douter de soi face à la complexité et à la volatilité du "système". Ce qui induit une paranoïa généralisée.

À force de changer les règles covid tous les mois, les gouvernements du monde entier nous ont placés dans un état de flux permanent. La "Loi", telle que nous la percevions dans le passé – juste, logique et immuable – n’est plus. Tantôt on peut faire ceci, tantôt non. Un comportement encouragé aujourd’hui, sera répréhensible demain. Il faut en permanence s’informer, se demander si on fait bien, se remettre en question. Douter de soi face à la complexité et à la volatilité du "système". Ce qui induit une paranoïa généralisée, et une perte de confiance en soi et en ses propres raisonnements. En bref, nous ne savons plus qui nous sommes. Nous avons été victimes d’un lavage de cerveau.

La tenaille du "politiquement correct"

D’autant plus que les argumentaires qui nous sont exposés via les médias pour justifier les changements permanents, suivent une logique de plus en plus approximative. Aux raisonnements scientifiques ou économiques, se mêle la notion toujours plus tentaculaire du "politiquement correct". Je m’explique. Il y a deux grandes réalités dans la crise du covid: 1/ les 65+ et les personnes à comorbidités sont beaucoup plus à risque que les autres; et 2/ les personnes non vaccinées également. Autrement dit, aujourd’hui, une large partie de la population n’est plus à risque. Mais les dirigeants du monde entier se refusent à faire face à cette réalité, car ils sont terrifiés qu’on leur reproche d’avoir "discriminé" ou provoqué un clivage au sein de la population.

On voit apparaître des raisonnements, des projets de loi, voire des lois, qui auraient semblé absurdes il y a quelques années.

Pendant la période covid, les changements constants de règles nous ont fait perdre le contact avec la réalité. Nous ne nous souvenons plus très bien du monde d’avant. Notre esprit, face à des règles qui changent tous les mois, se brouille et perd ses repères. Au milieu de tout cela, on voit apparaître des raisonnements, des projets de loi, voire des lois, qui auraient semblé absurdes il y a quelques années, mais passent aujourd’hui (presque) comme une lettre à la poste. Un exemple particulièrement étonnant survenu ces derniers jours, est le site web qui génère des certificats d’absence aux travailleurs sur base purement déclarative et sans aucune intervention médicale. Vous avez bien lu.

On se croirait presque à un baptême estudiantin: gueule en terre, bleu! Fais ce qu’on te dit et ne réfléchis pas! Tu dois mettre ton masque! Tu ne dois plus mettre ton masque! Tu peux aller en boîte de nuit! Maintenant plus! Maintenant oui, mais avec ton masque! Tu peux aller travailler! Maintenant non! Maintenant un jour par semaine! Dans trois semaines, ce sera deux jours par semaine!

Règles pérennes

Il est temps que cela cesse. Nous avons besoin de bon sens et de constance. S’il faut vivre avec les règles d’hygiène et de distanciation de manière continue pendant les années à venir, nous le ferons. Ce n’est pas la fin du monde. Mais nous annoncer que tout va très bien, puis que tout va très mal, puis de nouveau ça va, puis plus trop, et changer de règles à chaque fois… ça suffit! Sinon, comme le disait Orwell dans "1984", "Le Parti finira par annoncer que deux et deux font cinq, et il faudra le croire".

À un moment donné, le point de rupture est atteint.

Les gouvernements du monde entier se sont-ils ligués pour manipuler le peuple? Bien sûr que non! Ils sont pour la plupart bienveillants, et tiraillés, les pauvres, entre les experts scientifiques, les enjeux économiques, et les envies de la population. Mais à un moment donné, le point de rupture est atteint. Et si on ne veut pas en arriver à des catastrophes en termes de démocratie lors des prochaines élections (et certainement en France), il faut que le monde politique fasse le bilan des deux dernières années, et dise lui-même, en son âme et conscience: "ça suffit!"