Alexandre Mars: "Il faut déconstruire le modèle de l'entrepreneur 'bling bling'"

Alexandre Mars est un entrepreneur atypique, philanthrope, soucieux du bien social. Avec son entreprise Epic, par exemple, il a levé des dizaines de millions pour lutter contre les inégalités. Depuis quelques années, dans un podcast intitulé "Pause", il rencontre des personnalités et démystifie la réussite en montrant l’importance des doutes, des échecs et des peurs dans un parcours réussi. De cette expérience, il vient de tirer un livre éponyme*dans lequel, à partir des récits de vie de "ces gens ordinaires qui ont des parcours extraordinaires", il donne une série de conseils pour mieux aligner nos pensées, nos valeurs et nos actions.