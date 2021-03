Parmi les très nombreuses façons que nous avons de penser, l’analogie occupe une place importante. Pour vous en convaincre, essayez simplement de parler quelques minutes sans faire la moindre comparaison, et vous verrez vite que c’est quasi impossible ! Parfois même chaque mot d’une phrase renvoie à un autre monde . Celui qui «s’évade en surfant sur la toile » rassemble ainsi d’un coup une prison, une planche à voile et une araignée…

Aristote utilisait déjà les analogies pour expliquer sa pensée. Il croit à la puissance créatrice de cette forme de raisonnement quand il dit par exemple que la vieillesse est à la vie ce que le soir est au jour, ou encore de manière plus sophistiquée : “ De même que les yeux des chauves-souris sont éblouis par la lumière du jour, ainsi l'intelligence de notre âme est éblouie par les choses les plus évidentes. ”

Logique ou analogique

C'est le propre des grands génies d'aller au-delà de leurs propres théories. Comme la logique a pour but d'établir avec certitude si un raisonnement est correct, l'enthousiasme aristotélicien pour l'analogique est tout à son honneur. Il avait l'intuition que cette autre forme de pensée, qui certes ne prouve et ne démontre rien, était néanmoins aussi intéressante que la première, à condition de clarifier ses forces et ses faiblesses.

L'histoire de la physique l’illustre très bien ce rôle à la fois fécond et risqué. La première tentative de modélisation de l'atome élaborée par Ernest Rutherford et Niels Bohr résulte ainsi d'un raisonnement analogique qui s'est révélé utile : l'électron tourne autour du noyau comme les planètes tournent autour du Soleil.

Impasses redoutables

Mais le succès n'est – par définition – pas toujours au rendez-vous. Au Moyen Âge, les noix étaient utilisées pour traiter certains troubles cérébraux , la simple ressemblance entre le fruit et le cerveau semblant justifier cette pratique. De même, la couleur rouge de la betterave expliquait son emploi contre certaines maladies de sang. Et certains croyaient que se nourrir de gazelles pouvait sembler être la meilleure manière d'améliorer sa pointe de vitesse.

Le raisonnement par analogie a même parfois conduit les scientifiques dans des impasses redoutables . Depuis le xix e siècle, on sait que la présence d'un milieu vibratoire est indispensable à la propagation des sons. C’est parce qu’il y a de l’air pour véhiculer les ondes sonores que je peux entendre la personne en face de moi. Ce qui explique que, pendant des dizaines d'années, de très nombreuses expériences ont voulu prouver – en vain – l'existence d'un “ éther ”, un milieu vibratoire d'un autre type capable de véhiculer les signaux lumineux. Mais on sait aujourd’hui que l’éther n’existe pas.

Galilée savait que la Lune tournait de la Terre. Un jour il regarde vers Jupiter avec un télescope et voit que cette planète-là a des satellites. Il les baptise « lunes » par analogie, et voilà que notre Lune avec un grand L perd son statut de nom propre pour devenir un nom commun...

Même si les analogies ont fait progresser la science, il n’y a pas de science de l’analogie . N’en déplaise à Voltaire qui se trompait en disant: "L’univers m’embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe, et n’ait pas d’horloger". Ou encore à Lacan qui affirmait avoir trouvé des explications topologiques à la névrose !

Comparaison n’est pas raison

Consciemment ou non, en effet, diviser et partager semblent proches. 100 € à diviser entre 4 enfants font 25 € dans la poche de chacun, et ce calcul pose rarement problème. En revanche, si l’énoncé du problème est : “ Combien puis-je acheter de chocolats à 0,5 € pièce avec 4 € ? ”, le taux d'échec est plus grand, parce que 8 est supérieur à 4, parce qu'on est face à une division qui “ rend plus grand ”, ce qui est incompatible avec l'analogie que l'on se fait avec le partage où, forcément, la quantité est plus petite en fin d'opération qu'au début.