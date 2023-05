Anthony Grayling: "Le Royaume-Uni reviendra dans l'Union européenne"...

Professeur au Birkbeck College de Londres, le philosophe Anthony Grayling a fondé le "New College of the Humanities". Il est considéré comme l'un des plus grands intellectuels anglais. Il a écrit et édité plus de trente livres, abordant notamment des sujets comme la liberté et la crise de la démocratie. Pendant plusieurs années, il a écrit des chroniques pour le Guardian et le Times. Fin avril, il était présent à Bruxelles dans le cadre des conférences organisées par le "Full Circle Ideas". Rencontre.