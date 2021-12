Des idées claires et distinctes. La chronique de Luc de Brabandere.

Le point de départ d’une argumentation est un désaccord entre deux positions incompatibles. Une argumentation n’est pas l’affirmation sans cesse répétée d’une position de départ, ni le dénigrement systématique de la thèse adverse. C’est une tentative de chacune des deux parties d’imposer son point de vue.

Deux cas sont possibles. Dans le premier, l’argument est solide et soutient une conviction forte. Les mots utilisés sont clairs et distincts, les faits présentés sont vrais et la structure du raisonnement est correcte. Tel un avocat qui plaide pour défendre une thèse, celui qui argumente veut convaincre loyalement la partie adverse.

Face à un sophisme, l’interlocuteur a du mal à réfuter l’argumentation, car la faille y est subtilement dissimulée.

Dans l’autre, le but de l’argument est de faire tomber l’interlocuteur dans un piège. L’argument est alors dit fallacieux, il donne l’apparence d’un raisonnement valide, alors qu’il a été volontairement trafiqué pour distraire ou induire l’interlocuteur en erreur. L’argument fallacieux, qu’on appelle parfois sophisme est une arme qui vise avant tout à éblouir et à piéger un autre ou, au minimum, à susciter chez lui un embarras logique. L’interlocuteur a du mal à réfuter l’argumentation, car la faille y est subtilement dissimulée.

Le premier à étudier la nature et la structure des arguments fallacieux est – une fois de plus – Aristote. Il en a identifié treize types qu’il illustre par des exemples lumineux comme: "Cinq, c’est deux et trois. Deux est pair et trois est impair. Donc cinq est pair et impair."

Trop logique pour être honnête

Certains arguments sont fallacieux malgré une logique inattaquable!

"Il est acceptable de manger des animaux d’élevage, car ils sont élevés pour être mangés." C’est ce qu’on appelle une pétition de principe ou argument circulaire. La conclusion s’y confond avec la prémisse.

Une approche… trop logique de l’argumentation donne le tournis.

"Trop de liberté, ce n’est jamais bon." On a envie de dire que c’est vrai. Heureusement! Car il est impossible de ne pas être d’accord. Car trop de jeux vidéo, ce n’est jamais bon, trop de jogging, ce n’est jamais bon et trop de chocolat, ce n’est jamais bon. “Trop de x n’est jamais bon”, est vrai quel que soit x, car la définition même du mot "trop" est de ne pas être bon. Une approche… trop logique de l’argumentation donne le tournis.

Ainsi la proposition: "Ces deux entreprises ne sont pas comparables" est une contradiction, c.-à-d. une proposition toujours fausse. Car pour l’énoncer, il a bien fallu comparer les deux entreprises, qui sont donc bien comparables...

La circularité peut également caractériser un raisonnement. "Les personnes qui veulent étudier la logique sont sûrement des gens intelligents. Car s’ils ne l’étaient pas, ils n’auraient pas envie de penser logiquement."

Pécher par omission

Une des pratiques courantes des sophistes est de passer une des hypothèses sous silence.

Vue en plein écran Luc de Brabandere. ©BELGAIMAGE

"Il ne faut pas ajouter un cours de philosophie, car cela nous priverait de temps pour enseigner les choses utiles." On présuppose, en effet, sans le dire que la philosophie ne nous apprend rien d’utile.

Dans le cas du faux dilemme, certaines options sont dissimulées: "Si vous n’êtes pas avec nous, vous êtes contre nous."

Dans un genre assez proche, on peut citer le discrédit par association: "Ne soyez pas obsédé par la ponctualité. Mussolini voulait aussi que les trains soient parfaitement à l’heure."

Nous avons tendance à voir un lien de causalité là où il n’y a rien d’autre qu’une séquence dans le temps.

Notre dernier exemple est nommé "Post hoc ergo propter hoc". Littéralement "Après cela, donc à cause cela". Nous avons, en effet, tendance à voir un lien de causalité là où il n’y a rien d’autre qu’une séquence dans le temps: "J’ai rejoint le BCG en 2001, et depuis le chiffre d’affaires a triplé."

Sortir du sujet

L’attaque Ad hominem consiste à dire "vous avez tort en raison de ce que vous êtes": "On voit bien que vous n’êtes pas un scientifique."

Le Tu quoque consiste à dire "vous avez tort en raison de ce que vous faites": "Vous respectez les animaux? Vous vous laissez donc piquer par les moustiques?"

""Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage?" Plus de 50 ans après, on cherche toujours l’argument….

Parfois l’argument n’a plus rien à voir avec le sujet de départ. Le général de Gaulle répondit un jour dans un débat: "Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage?" Plus de 50 ans après, on cherche toujours l’argument….

Vague expertise

Beaucoup de nos décisions sont basées sur une observation… des décisions prises par d’autres personnes, parfois même en faisant passer nos propres convictions au second plan. Avec la complexité des sujets d’aujourd’hui, il faut nous faire aider, avoir recours à des experts. Mais ces experts peuvent se contredire ou être en désaccord. Trois cas sont possibles où l’appel à l’expertise devient fallacieux:

le domaine de savoir évoqué n’existe pas vraiment, ou trop peu

l’expert a des intérêts dans ce dont il parle

l’expert traite d’un sujet autre que celui pour lequel il est légitime

Mais pas d’inquiétude, en absence d’experts, d’autres sophismes sont disponibles! Citons encore en vrac:

L’appel à l’autorité passée: "Vous ne croyez pas à l’astrologie? Même Newton a fait des recherches sur l’alchimie!"

L’appel à la majorité: "Venise est la plus belle ville italienne. Il y a plus de touristes qui la visitent que n’importe quelle autre ville."

La généralisation vague: un homme politique à la tribune du Parlement sent une forte résistance à son nouveau projet de réglementation sur le commerce de la viande et s’exclame "Mais Mesdames et Messieurs, il nous faut des lois! "

La non-anticipation: "Si le tabac était vraiment aussi dangereux que vous le dites, comment se fait-il qu’il ne soit pas interdit déjà depuis de nombreuses années?"

Le raisonnement dit "panglossien": "La structure du melon montre bien qu’il a été imaginé pour être mangé en famille."

Renversement de la charge de la preuve: l’argument fallacieux consiste à se dispenser de démontrer une thèse tout en exigeant de la partie adverse qu’elle prouve la thèse contraire. "La preuve qu’il y a des êtres intelligents ailleurs que sur la Terre est qu’ils n’ont pas essayé de nous contacter!"

Etc.

Par Luc de Brabandere, philosophe d’entreprise et fondateur de l’agence CartoonBase.

