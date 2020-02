Au XXIe siècle, les valeurs décotées n'ont plus la cote à la bourse

Il y a fort à parier que les investisseurs patients et focalisés sur des prix d’acquisitions raisonnables continueront, à l’avenir, à être récompensés.

Le "value investing": des origines prestigieuses

New York, 1934. Benjamin Graham, économiste de 40 ans, achève la rédaction de " Security Analysis ", son premier ouvrage. Graham y décrit méticuleusement les recettes appliquées chez Graham-Newman Corporation, le fonds d’investissement qui monte à Wall Street: analyse comptable minutieuse de chaque investissement, mais surtout préférence pour les sociétés sous-valorisées .

L’ouvrage attire particulièrement le regard d’un jeune homme originaire du Nebraska, élève de Graham à la Columbia University et qui est recruté en 1954 dans ses équipes d’analystes. Son nom: Warren Buffett .

L’application consistante de ces critères d’investissement permet à Berkshire Hathaway de délivrer, pendant plus de 50 ans, une performance annuelle en moyenne supérieure de 10% à la bourse américaine et devenir ainsi une valeur de référence de la place new-yorkaise. La légende de celui qu’on appelle désormais "l’oracle d’Omaha" voit le jour.

Années 1990: cap vers les valeurs de croissance

La deuxième partie des années 1990 et la frénésie pour les valeurs du secteur technologique qui l’a accompagnée viennent cependant mettre un terme à cette belle logique.

Oubliée la quête de titres décotés, place à la recherche de valeurs de croissance ! Les gains promis par les sociétés des secteurs télécoms et internet aiguisent l’appétit d’un nombre croissant d’investisseurs. D’aucuns rêvent que quelques start-ups reproduisent le succès légendaire des sociétés Apple et Microsoft dans les années 1970.

Le mouvement de désaffection pour les titres décotés est puissant et inédit . Il est illustré par l’écart de performance entre les valeurs de croissance (qui, sur les marchés américains, ont bénéficié d’une progression annuelle de 13% depuis 2009) et les titres sous-valorisés (dont la progression annuelle s’est limitée à 8% sur la même période).

Les raisons de la désaffection pour les titres décotés

Il est clair que dans un monde où la croissance économique ralentit (la progression annuelle du PIB dans les pays de la zone euro est passée de 5,8% dans les années 1960 à 1,3% aujourd’hui), une plus grande valeur peut désormais être attribuée aux groupes ayant démontré leur capacité à développer des modèles d’affaires de croissance malgré la morosité économique ambiante. Parallèlement, les entreprises plus fragiles et développant une activité dont les résultats sont sensibles au cycle économique peuvent désormais moins compter sur ce dernier pour prospérer.