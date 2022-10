Le premier tour des élections brésiliennes s'est tenu dimanche dernier. Si Lula est arrivé en tête devant Jair Bolsonaro, le second tour promet d'être très disputé. On fait le point sur la situation politique brésilienne avec le journaliste Bruno Meyerfeld, correspondant du journal "Le Monde", qui publie un ouvrage* dans lequel il retrace le parcours de Jair Bolsonaro et les grands évènements de son mandat.