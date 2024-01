Bruno Tertrais: "La guerre n’est pas seulement une affaire d’intérêts, c’est aussi une affaire de passions"

Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, un think tank français qui fait autorité sur les questions de sécurité internationale, le géopolitologue Bruno Tertrais estime que les distinctions entre ce qui a longtemps été décrit comme deux blocs est-ouest ne sont plus valables. La nouvelle guerre froide est avant tout une guerre des mondes, un concept qui englobe des enjeux et des rapports de forces beaucoup plus complexes.