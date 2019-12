Bruxelles doit être plus ambitieuse en matière de tourisme

Bruxelles pourrait davantage profiter de la croissance du " city tourism ", et en particulier du tourisme d’affaires, pour développer de façon durable son attractivité, son activité économique, ses emplois, comme d’autres villes européennes ont réussi à le faire.

Quelle est la situation de Bruxelles en matière d’attractivité et de développement touristique? Le benchmarking des villes européennes ne laisse aucun doute à ce propos: Bruxelles, capitale de l’Europe, présente un potentiel largement sous-utilisé. Au classement ICCA 2018 (International Congress and Convention Association), Bruxelles pointe à la 17e place mondiale en termes de nombre de congrès, après des villes comme Lisbonne (6e), Prague (9e), Amsterdam (13e) ou Copenhague (16e).

Olivier Willocx CEO Beci

Que nous apprend l’European Cities Marketing Benchmarking Report 2018? Tout d’abord que Bruxelles ne figure pas parmi le top 15 des destinations en termes de nuitées. Est-ce normal? Bien entendu, Bruxelles n’a pas la taille des trois villes du top 3: Londres, Paris, Berlin. Mais des villes, d’une taille comparable à celle de Bruxelles, voire moindre, se retrouvent devant elle.

Des villes comme Amsterdam (11e), Stockholm (12e) et Lisbonne (15e) font mieux que Bruxelles. Amsterdam, avec quasiment 17 millions de nuitées fait à peu près le double de Bruxelles (8,5 millions de nuitées). Stockholm, une ville de moins d’un million d’habitants, avec 14,59 millions de nuitées fait nettement mieux que Bruxelles. Lisbonne, qui ne totalise pas 600.000 habitants, réalise quant à elle 10,75 millions de nuitées.

Vue en plein écran ©BELGA

Bruxelles reste à la traine

Pourquoi Bruxelles n’arrive-t-elle pas à faire mieux alors que le "city tourism" européen affiche année après année une croissance constante et durable?

En termes de nuitées, cette croissance s’élevait à 4% parmi les villes de l’Europe des 28 au cours de l’année écoulée. En 2018, Bruxelles se réjouissait d’atteindre les 8,5 millions de nuitées, avec une belle progression par rapport à 2017 qui avait été une année compliquée.

Il ne s’agit pas de viser un tourisme de masse, comme à Barcelone ou à Amsterdam où les riverains peuvent avoir le sentiment d’habiter une ville pour touristes. Ce risque-là ne semble pas planer sur Bruxelles: par rapport à ces deux villes, Bruxelles est loin du compte.

Cela dit, des villes peuvent accueillir et accroître leurs capacités d’accueil de façon harmonieuse et atteindre de beaux résultats. Pensons à Stockholm avec plus de 14,5 millions de nuitées ou à Vienne avec ses 17,4 millions de nuitées qui ne l’empêchent pas de demeurer la ville la plus agréable à vivre au monde.

Et encore. Ne critiquons pas trop vite Barcelone pour son tourisme de masse. Pour les expatriés (index InterNations), Barcelone est la septième meilleure ville au monde, tandis que Bruxelles affiche une honorable trentième place, devant Amsterdam (48e).

Vue en plein écran ©BELGA

Dans le secteur du tourisme au sens large, quantité d’emplois supplémentaires – durables et de qualité – pourraient être créés à Bruxelles et être occupés par des Bruxellois. Ce n’est pas une vue de l’esprit. D’autres villes, qui n’ont pas l’avantage d’être la capitale de l’Europe, ont bien mieux réussi à développer leur écosystème touristique.

Impliquer le secteur privé

Certes, Bruxelles est en train d’accroître ses capacités d’accueil, ce qui est positif et encourageant. Toutefois, Bruxelles peut faire plus et mieux.

Bruxelles peut davantage profiter de la croissance du "city tourism", et en particulier du tourisme d’affaires, pour développer de façon durable son attractivité, son activité économique, ses emplois, comme d’autres villes européennes ont réussi à le faire.

Très bien, mais comment? Inspirons-nous des meilleurs élèves de la classe. Par exemple, les villes inspirantes impliquent toutes de manière très étroite le secteur privé, ce que Bruxelles n’arrive pas encore à faire de manière optimale. Mais il existe d’autres ingrédients de la réussite que Bruxelles n’a pas encore intégrés.