Ces trois forces qui vont façonner le monde

La première est l'économie et la finance, en particulier l'inflation. La politique monétaire pratiquée est en effet assez souple dans l'ensemble du monde. Étant donné que la croissance potentielle du monde est bien inférieure au niveau moyen des dix dernières années et que la dette publique est très élevée, le taux d'intérêt des liquidités est presque nul, de sorte que le marché est devenu extrêmement sensible. Nous sommes, en fait, dans un processus de reprise déséquilibrée.