Cette confiance qui fait tant défaut

Des débats acharnés font rage dans de nombreux pays que ce soit à propos de la meilleure politique pour lutter contre la pandémie, à propos de celle visant à combattre le changement climatique ou, en général, à propos de tout ce qui divise les gens. Dans tous ces débats, le manque général de confiance est frappant.

Récemment, des manifestations contre les nouvelles restrictions liées au covid ont abouti à des violences aux Pays-Bas, en France et en Belgique. Ces explosions de violence sont peut-être très éloignées de l’intuition dont parlait Keynes, mais l’idée sous-jacente est la même: c’est une question de confiance, ou plutôt de manque de confiance.

On parle avant tout ici de la confiance fondamentale, qui constitue la limite inférieure d’une société qui fonctionne bien. Le fait de pouvoir encore se faire mutuellement confiance ou faire confiance au gouvernement, sans contrat ou normes. Dans la littérature anglophone, cette confiance est appelée "trust".

La confiance, c’est aussi croire en l’autre, au sens de compter l’un sur l’autre sur la base de contrats ou de normes et de valeurs comparables. Dans la littérature anglophone, cette confiance-là est appelée "confidence".

Dans le monde occidental, nous n’avons jamais eu à réfléchir à cette confiance fondamentale, car nous tenions pour acquis de vivre dans une démocratie relativement stable.

Enfin, il y a aussi l’idée économique de la confiance: l’approche directe de la confiance comme le "sentiment", reliée à des développements rationnels qui peuvent être interprétés économiquement.

Ces trois formes de confiance ne peuvent exister l’une sans l’autre et, comme toujours, cela commence par la base.

Opportunisme, inégalité et polarisation

En français, nous devons nous contenter d’un seul mot. Ce n’est peut-être pas si étrange en soi. Dans le monde occidental, nous n’avons jamais eu à réfléchir à cette confiance fondamentale, car nous tenions pour acquis de vivre dans une démocratie relativement stable, soutenue par des groupes stables qui se faisaient confiance et faisaient confiance à leurs institutions.

Pourtant, ces dernières années, dans de nombreux pays, ces groupes se sont fragmentés, la politique s’est polarisée et la crise d’identité extrême a débouché sur une"cancel culture". Et il s’avère dès lors que la base n’est plus aussi stable qu’avant. Le fait que ces dernières années, les décideurs politiques aient de plus en plus fondé leurs choix politiques sur l’opportunisme plutôt que sur des considérations fondées ne renforce pas la confiance.

Les populistes de gauche comme de droite sont devenus plus bruyants. Il est devenu difficile d’entendre les opinions plus nuancées du centre.

Ce qui n’aide pas non plus, c’est l’inégalité. Dans les sociétés présentant de grandes disparités sociales et économiques, la confiance mutuelle est manifestement plus faible. Une plus grande inégalité conduit souvent à la corruption ou, de manière moins évidente, à des politiques qui profitent aux grandes entreprises, mais nuisent aux citoyens ordinaires. Dans tous les cas, l’inégalité entraîne des intérêts différents et une moindre interconnexion.

Ce qui n’aide pas non plus, c’est la polarisation en politique. Les populistes de gauche comme de droite ont gagné dans de nombreux pays et sont devenus plus bruyants. Il est ainsi devenu difficile d’entendre les opinions plus nuancées du centre.

Créer la confiance

Comme il est devenu universellement clair que notre système actuel viole les limites écologiques et sociales de notre planète, nous devons de toute urgence transformer le système pour le rendre plus durable et plus inclusif. La confiance est un élément essentiel de toute transition ou transformation: la confiance dans les institutions, la confiance dans le fait que le changement apportera un avenir meilleur pour tous.

Les questions pertinentes sont les suivantes: la confiance aux banques centrales et aux autorités budgétaires reste-t-elle garantie, même si elles doivent lâcher l’accélérateur qu’elles ont utilisé pour faire face au “Pandexit”? Et, pouvons-nous réaliser une transition majeure telle que la transition énergétique et reconstruire l’économie mondiale sur des bases durables? En fin de compte, ce ne sont pas tant des chiffres rationnels, mais l’esprit de confiance qui peut nous apporter une société plus durable.