Cette crise est le moment idéal pour augmenter les salaires

Malmenées par la crise du coronavirus, les entreprises commencent à réaliser qu’elles ont tout à gagner à payer des salaires plus élevés, relève le Financial Times.

La pandémie a ravagé les profits des entreprises. C’est donc le moment idéal pour accorder une augmentation aux employés... Cela peut sembler pervers au moment où les compagnies aériennes et l’horeca mettent en garde contre de nouveaux licenciements, où d’innombrables travailleurs ont vu leur salaire réduit par des employeurs qui se démènent pour économiser de l’argent, et où les gouvernements doivent payer les entreprises pour qu’elles conservent leur personnel.

Mais quel meilleur système devraient-ils essayer de construire? Avec une croissance soudainement plus difficile à obtenir, la réponse doit inclure une classe moyenne plus large et plus robuste .

De fait, la stratégie de Ford revient à la mode, car de plus en plus d’entreprises arrivent à la conclusion que des salaires plus élevés se paient d’eux-mêmes grâce à une rotation du personnel moins élevée, à un engagement plus fort et à un plus grand nombre de consommateurs ayant de l’argent à dépenser.