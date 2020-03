Comment l'islamisme s'est emparé des banlieues

"Les territoires conquis de l’islamisme", un ouvrage collectif dirigé par le professeur Bernard Rougier (Paris 3), propose une plongée dans ces quartiers réputés "difficiles" qui ressemblent de plus en plus à des enclaves, en rupture avec la société française.

Bernard Rougier est avec Gilles Kepel une des voix les plus écoutées en France au sujet de l’islam. Il a vécu quinze ans au Liban où il a appris l’arabe pour réaliser sa thèse sur le djihadisme dans les camps palestiniens. Avec Gilles Kepel, il s’oppose aux thèses d’Olivier Roy, qui considère le djihadisme comme une forme (extrême) de délinquance et non comme un problème lié à la religion.

Ils montrent comment une interprétation particulière de l’islam – le salafisme – est perçue par des fractions croissantes de la population d’ascendance musulmane comme l’incarnation objective de l’islam et de ses règles. Ils expliquent aussi pourquoi c’est le plus souvent l’omerta qui prévaut dans les quartiers. "Parmi la population, la fidélité au groupe et la crainte de trahir les appartenances d’origine bloquent le plus souvent l’expression assumée d’un refus."