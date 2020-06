Comment les choses pourraient très mal tourner en Amérique

It Can't Happen Here était le titre d’un roman des années 1930 sur l’Amérique. Le fascisme n’est jamais arrivé en Amérique – et il est peu probable qu’il y vienne. Mais la loi martiale, ou quelque chose de proche d’une forme de militarisation des villes américaines, est plausible. Ces derniers jours, les habitants de Washington DC se sont familiarisés avec les hélicoptères volant à basse altitude, les Humvees couleur sable, les couvre-feux nocturnes et les hommes en uniforme militaire.