Comment organiser les élections sociales dans le contexte du Covid-19 ?

Prévoir plusieurs jours d'élections ou étendre la durée d'ouverture des bureaux de vote

Opter pour le vote par correspondance et/ou le vote électronique

Suite à la crise sanitaire, un accord quant au recours au vote électronique peut encore être conclu entre l’employeur et toutes les organisations syndicales ayant présenté des candidats pour la ou les catégorie(s) de travailleurs concernée(s), et ce pour le nouveau jour X+56[2] au plus tard. L’objectif peut être d’éviter que les travailleurs placés en télétravail suite à la crise du Covid-19 ne se rendent au bureau en vue du vote. Il conviendra alors de préciser cette catégorie de travailleurs dans l’accord et d’y définir la notion de « poste de travail habituel » afin de couvrir l’hypothèse du télétravail tant depuis le domicile que depuis un autre lieu qui serait autorisé. Par ailleurs, l’accord doit régler les conditions spécifiques afin de garantir le secret du vote, les modalités en vue du bon fonctionnement du bureau de vote et le moyen d’identification des électeurs. Le vote par correspondance peut également être organisé, de manière combinée ou non avec le vote électronique. Ce mode de vote peut en effet être prévu notamment en cas de dispersion considérable du personnel ou de suspension du contrat de travail (crédit-temps, incapacité, etc.). Le SPF Emploi confirme à ce titre que le télétravail en raison de la crise du Covid-19 correspond à une situation de dispersion du personnel. Le vote par correspondance requiert également qu'un accord soit intervenu à ce propos, avec l'ensemble des organisations qui ont déposé des listes de candidats, au plus tard au nouveau jour X+56.