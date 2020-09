Des idées claires et distinctes. La chronique de Luc de Brabandere.

Pour un philosophe par contre une pensée critique consiste en une analyse raisonnée d’un concept ou d’une situation , capable de mettre en évidence leurs qualités et leurs défauts, et de porter ensuite un jugement de valeur.

Mais le mot critique est utilisé dans beaucoup d’autres sens . Tantôt substantif masculin, Il peut désigner un métier - le critique littéraire -, tantôt substantif féminin, il désigne alors l’ensemble de la profession – acclamé par la critique. Parfois le mot critique est même utilisé dans un mode qui en stérilise l’idée, comme lorsqu’il qualifie un individu négatif, contraire, voire opposant systématique. Le mot signifie alors une tendance caractérielle, à la limite du narcissisme, à relever les imperfections et les défauts des autres. Ce qui est un paradoxe car, dans ce cas extrême, la critique n’est plus sous-tendue par aucune forme de pensée ! Elle est même le contraire de son sens premier.

Une étymologie multiple

Critique vient du grec "krinein" qui signifie « discerner». Le même radical nous rapproche du mot "crisis " qui, en latin médiéval, qualifie le moment le plus aigu d’une maladie, l’instant où elle s’exprime par des symptômes violents comme des tremblements, une hémorragie ou encore des sueurs intenses. L’instant également où elle bascule -oui ou non- vers la guérison. Une crise est un moment charnière, douloureux, où en quelque sorte tout va se décider, le « moment ou jamais ».

C’est dans ce sens que Kant l’a utilisé, et l’a remis au passage sur la table de travail des philosophes. Sa Critique de la Raison Pure est une invitation à préciser les forces et les faiblesses de notre faculté de penser. Il tente dans son livre de répondre à la question: « Que nous est-il possible de connaître ? ».