Daniel Susskind, économiste: "À l'avenir, le travail sera dévalorisé dans la hiérarchie des activités sociales"

L’humanité sera-t-elle bientôt vaincue par l’empire des machines? Sommes-nous en train de nous acheminer vers une société automatisée où tout travailleur se verra inexorablement remplacé par un robot? C’est le futur, "à la fois inquiétant et excitant", anticipé par l'économiste Daniel Susskind dans son dernier essai*. Un avenir que le chercheur britannique considère comme imminent et qu’il ébauche avec un inusuel mélange de lucidité et d’optimisme.