David Colon: "La troisième guerre mondiale est la guerre de l’information"

Spécialiste de l’histoire de la propagande et de la manipulation de masse, l’historien David Colon, professeur à Science Po, décrit dans son dernier ouvrage* les mécanismes de la guerre de l’information, dont nos démocraties, à la différence des régimes autoritaires, n’ont, selon lui, pas encore pris la pleine mesure. Depuis la fin de la guerre froide et l’essor d’internet, l’information est devenue un enjeu crucial. Sa maitrise par certains États bouleverse les rapports de force et l’ordre géopolitique. À l’ère de l’intelligence artificielle et à l’heure où la désinformation prolifère, les réseaux sociaux sont le théâtre d’une véritable guerre, dont l’enjeu est l’avenir de nos démocraties.