David Djaïz et Xavier Desjardins: "Il faut débureaucratiser l'écologie"

L’ouvrage* de David Djaïz, essayiste et enseignant à Sciences Po, et de Xavier Dejardins, géographe et urbaniste, tombe à point nommé tant il s'inscrit au cœur du débat actuel autour de l'agriculture. Selon eux, notre vision actuelle de l’écologie est trop réductrice, trop axée qu'elle est sur la fixation de normes et de règlements. Il manque d'une véritable vision à plus long terme et d'une réelle prise en compte de la réalité sociale.