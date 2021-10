Définir et négocier nos attentes face aux nouveaux médias

Néanmoins, 17 ans après la fondation de Facebook, la véritable étendue de l’impact des réseaux sociaux sur l’individu et son milieu social se dessine à peine. Dès à présent, il nous appartient de nous positionner avec recul croissant vis-à-vis de ce nouvel espace de vie virtuel, de ses opportunités et, surtout, de ses risques dénoncés par la science et les «whistleblowers».

Économie de l'attention

À travers l’utilisation des plateformes, nous acceptons à nos propres risques et périls de souscrire à une «économie de l’attention» dont nous aurions tout intérêt à renégocier les fins collectives et individuelles.

À travers l’utilisation des plateformes, nous acceptons à nos propres risques et périls de souscrire à une «économie de l’attention» dont nous aurions tout intérêt à renégocier les fins collectives et individuelles.

Ensuite, au sein des mêmes plateformes, pointons les risques de distorsion de l’information . Plutôt que de limiter la discussion politique au combat des «fake news», intéressons-nous davantage aux causes essentielles de l’amplification de ces fausses informations sur certaines plateformes, ces dernières privilégiant systématiquement des contenus particulièrement captivants et lucratifs (y compris fake news, messages de haine, messages homophobes…).

Sous faux couvert de neutralité, la technologie fait le choix de la polarisation et se rend ainsi promotrice et responsable d’une société dangereusement divisionniste.

D’ailleurs, comment une plateforme pourra-t-elle se dire neutre, dès lors que sera par défaut privilégié le meilleur enchérisseur? Les idées trouvant bon mécène auront plus grand impact. Décidément, dans le monde virtuel, liberté et égalité d’expression ne vont pas de pair .

Finalement, intéressons-nous à l’essence même d’un modèle économique qui, à travers des technologies sophistiquées, se perfectionne à adresser en faveur d’intérêts pécuniaires nos désirs et nos faiblesses. Dès le plus jeune âge, l’utilisateur se voit confronté à des d’applications qui sont conçues afin de le conditionner en qualité de consommateur soi-disant parfait.

À travers des produits ludiques, l’utilisateur est encouragé à un usage massif et insouciant des médias, se rendant ainsi de plus en plus transparent et vulnérable. À tout âge, il risquera de s’exposer à la répétition systématique d’idéaux distordus et narcissiques qui affecteront son image de soi et du monde.