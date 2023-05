Delphine Minoui: "Si Erdogan l'emporte au second tour, la Turquie pourrait basculer dans le totalitarisme"

Spécialiste du Moyen-Orient, qu’elle arpente depuis plus de vingt ans, la journaliste Delphine Minoui, correspondante pour le Figaro, s’est notamment distinguée par ses reportages en Iran et en Irak (pour lesquels elle a reçu le Prix Albert Londres 2006). Désormais basée à Istanbul, elle vient de publier son premier roman*, une plongée dans la Turquie de plus en plus autoritaire d'Erdogan où la répression s'intensifie et où les libertés se réduisent. À quelques jours du second tour des élections présidentielles, elle nous livre son analyse de la situation politique turque.