Deux "bank runs" en une semaine... Le système bancaire choinois craque-t-il?

La semaine dernière, les autorités locales et la police de la ville de Baoding, ont ainsi supplié les clients de ne pas retirer d’argent liquide des banques locales suite à une série de rumeurs sur la santé financière de ces établissements. Trois jours plus tôt, le gouvernement et la police de Yangquan, une ville minière de la province de Shanxi, avaient été contraints de publier une déclaration similaire après que des déposants locaux s'étaient rués à la Yangquan Commercial Bank pour y retirer leur argent.