Emma Bonino: "Nous plions sous le poids d’un hiver démographique impressionnant"

Dans le regard d’un bleu presque transparent se nichent la détermination et le courage qui l’ont guidée toute la vie. Emma Bonino, deux fois ministre en Italie et ancienne commissaire européenne, a toujours été considérée comme la Pasionaria de la politique italienne. L’ex-militante du parti radical n’a, en effet, cessé de se battre pour la légalisation de l’avortement, le droit au divorce, l’abolition de la peine de mort et pour la constitution d’une Cour pénale internationale. Aujourd’hui, à la veille d’un scrutin européen qui s’annonce périlleux, elle réitère son amour pour une Europe politique et fédéraliste.