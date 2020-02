En 2020, votre assurance de groupe (branche 21) offrira-t-elle un rendement négatif?

Par Colette de Dessus les Moustier (Aon Belgium), Simon Pâques et An Van Damme (Claeys & Engels).

Disposer d’une pension complémentaire est indispensable pour que le senior préserve un pouvoir d’achat et un niveau de vie acceptable une fois pensionné. Les pensions complémentaires étant constituées par capitalisation (contributions versées et capitalisées tout au long de la carrière professionnelle), le taux de rendement obtenu sur les montants versés est donc essentiel.

Depuis toujours, la préférence a été donnée par les employeurs au financement des pensions complémentaires via la branche 21. En branche 21, l’assureur garantit un certain rendement chaque année (le cas échéant augmenté d’une participation bénéficiaire). La branche 21 a l’avantage d’offrir une certaine prévisibilité… qui ne peut être obtenue qu’en investissant la grande part des primes dans des placements à long terme de qualité et réputés sûrs (comme des obligations).