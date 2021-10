Entreprendre à l’étranger? Fini d’essuyer les pertes en Belgique

Suite à la réforme de l’impôt des sociétés, les pertes subies par une succursale dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ne peuvent plus être déduites en Belgique.

La réforme de l’impôt des sociétés de janvier 2020 n’est pas passée inaperçue. Quand certaines modifications du régime fiscal belge ont été fortement médiatisées (consolidation fiscale, corbeille, taux d’impôt, etc.), la modification apportée au régime d’imputation des pertes des succursales étrangères sur les bénéfices d’une société belge est passée inaperçue. Cela ne veut cependant pas dire qu’elle est sans conséquence.

Vue en plein écran Patrice Delacroix. ©doc

Avant la réforme, pour une société belge investissant à l’étranger (dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition), opérer sous la forme d’une succursale était la solution la plus avantageuse.

Lorsqu’une succursale étrangère faisait des pertes (ce qui est souvent le cas en phase de démarrage), celles-ci étaient directement imputables sur les bénéfices belges courants (voire ultérieurs, si la situation devait perdurer) de la société belge. Le Trésor public belge acceptait donc d'essuyer les pertes étrangères.

Vue en plein écran Olivier Hermand. ©doc

En cas de retour à meilleure fortune de la succursale étrangère, la société a logiquement le droit d’utiliser “à l’étranger” les pertes étrangères subies par la succursale dans la plupart des pays permettant l’imputation des pertes reportées sur les bénéfices des exercices comptables ultérieurs.

Afin d’éviter que la société belge bénéficie d’un double avantage (déduction en Belgique et déduction à l’étranger), la règle de "recapture" permettait de taxer en Belgique les bénéfices du siège belge qui ont antérieurement pu être exemptés d’ISOC du fait de l’utilisation des pertes de la succursale étrangère lorsque celles-ci n’étaient pas effectivement “utilisables” à l’étranger.

Suppression de la déduction

Suite à la réforme de l’impôt des sociétés, une telle déduction n’est plus possible: les pertes subies par la succursale dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ne peuvent plus être déduites en Belgique.

Lire aussi Les 3 niches fiscales dans le viseur de Vincent Van Peteghem

La seule exception à ce principe concerne le cas des pertes dites «définitives» d’une succursale située dans l’Espace Économique Européen. Par «pertes définitives», on entend les pertes subies lorsque la succursale cesse définitivement ses activités et pour lesquelles aucune déduction n’a été accordée localement. En présence de telles pertes, la déduction en Belgique est toujours possible et cela sans application de la règle de «recapture» car, par définition, la succursale étrangère qui subit des pertes définitives a cessé ses activités et n’utilisera plus jamais lesdites pertes.

Les succursales étrangères sont mises sur un pied d’égalité avec les filiales étrangères.

Les succursales étrangères sont dès lors mises sur un pied d’égalité avec les filiales étrangères. La déduction n’est possible qu’en cas de perte définitive à l’occasion de la fermeture de la succursale à l’instar de la déduction d’une moins-value réalisée sur actions à l’occasion de la liquidation de la filiale étrangère (à concurrence du capital investi dans la filiale). De même, les bénéfices étrangers sont exemptés, alors que les dividendes reçus bénéficient des revenus définitivement taxés à 100% (contre 95% avant l’égalisation de traitement apportée à l’occasion de la réforme).

Les PME exportatrices pénalisées

L’application dans le temps de cette nouvelle réforme reste néanmoins très compliquée. Il est toujours possible d’imputer les pertes antérieures subies à l’étranger avant le 1er janvier 2020 sur les bénéfices belges ultérieurs. Il est cependant nécessaire de procéder à un suivi minutieux de l’utilisation du stock des pertes de source étrangère, qui pourra s’avérer complexe pour les sociétés ayant de multiples succursales à l’étranger.

Si l’on peut comprendre la mise en équivalence entre filiales et succursales étrangères, on peut regretter que celle-ci n’est pas en faveur de l’exportation de nos PME belges pour lesquelles démarrer une activité à l’étranger sous la forme de succursales s’avère plus léger que la mise en place d’une filiale...