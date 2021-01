Et tu trouves ça drôle, toi?

La chronique de Fabienne Bister.

"Ne riez pas! L’heure est grave et des gens souffrent." Et en quoi mon rire va-t-il modifier la situation générale ou la souffrance de ces gens? En rien, si on y réfléchit bien. Par contre, moi, j’irai beaucoup mieux car l’humour est une arme puissante contre le stress et les situations dramatiques.

Certaines études montrent que l’humour fut la botte secrète de nombreux prisonniers des camps de concentration. Ceux qui ont survécu évoquent cette dérision qui les rendit capables de tolérer l’intolérable.

L’humour n’empêche pas les catastrophes, mais il contribue à mieux y faire face. Sans nier le stress, la souffrance et les émotions négatives qu’une situation peut générer, il aide à retrouver un équilibre, à contrebalancer les flots d’informations désespérantes, à relativiser, à se donner la permission d’aller bien. Car il semble qu’il y ait un lien établi entre les personnes qui ont le sens de l’humour et les gens heureux.

En ce début d’année 2021, j’ose à peine dire que je vais bien, que je suis en bonne santé, que le télétravail me plait, que j’apprécie d’avoir ralenti mon rythme de vie, de faire attention à moins polluer et surtout que je déborde d’une énorme envie de rire, d’avoir des fous rires et de m’amuser avec mes amis, même en visio-apéros. Car oui, je l’avoue, le stress de 2020 a été atténué par les blagues, les jeux de mots, les caricatures, films comiques et vidéos humoristiques reçus (et envoyés) de toutes parts. Comme si ce virus nous imposait de rire en cachette.

Et pourtant, l’humour est un art sérieux. Il permet de mettre des mots sur ses peurs avant d’en rire, de les partager et de les relativiser. En exprimant un vécu, un conflit émotionnel, il évacue les émotions négatives, soulageant ainsi quelque peu la souffrance.

Une arme contre les larmes

En s’appuyant sur des émotions agréables, l’humour libère des hormones de plaisir et de bien-être, réduisant le stress et apportant une forme de protection contre la morosité ambiante. Il accroit ainsi notre immunité physique. C’est une arme contre les larmes, quitte à en pleurer de rire.

Comme toutes les armes, l’humour présente un risque s’il est manipulé sans précaution ou utilisé à mauvais escient. Il est accessible à tous, mais pas compréhensible par tous: l’ironie, les sarcasmes, les (trop) bons mots peuvent faire de gros dégâts.

C’est merveilleux de rire avec quelqu’un, pas de quelqu’un. La prudence est de mise. Avoir le sens de l’humour est un trait de personnalité qui n’est réellement appréciable qu’en vérifiant l’effet de la blague sur l’entourage. Rire d’une situation n’est pas synonyme d’offenser une partie de l’assemblée. Apprécier une certaine forme d’humour est aussi très culturel. Un bon humour serait donc bienveillant et respectueux.

Dans le monde belge des affaires, l’humour au travail reste encore un tabou mais qui diminue chez les nouvelles générations. Les jeunes utilisent l’humour pour les vertus de courage et de résilience qu’il réveille chez les entrepreneurs. Rire d’une situation difficile ou conflictuelle offre un regard décalé, un moment de légèreté qui accroit la créativité et met en évidence les ressources dont une équipe dispose pour en sortir plus forte.

Les Belges sont réputés champions de l’auto-dérision, une qualité que nous envient certains voisins. Pour construire un bel avenir, l’artiste et poète namuroise Folisabelle propose un joli slogan : « Nous sommes des gai-riez ». Je l’ai adopté et, en cette nouvelle année, je décide de rire de moi et avec moi. Que la force de l’humour soit avec vous en 2021 !