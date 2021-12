Faire annuler un contrat pour vice de consentement

Il existe en Belgique quatre vices de consentement sur base desquels il est possible d’obtenir l’annulation d’un contrat: le dol, l’erreur, la violence et, dans certains cas, la lésion.

Le dol, peut être défini comme étant toute ruse, tromperie ou manœuvre employée pour induire en erreur son cocontractant afin de le conduire à signer une convention. Le dol peut aussi être constitué par le fait de taire une information. On parle alors de réticence dolosive. Le dol et la réticence dolosive doivent porter sur des éléments déterminants du consentement.

Acquéreurs trompés

La Cour d’appel en a conclu que les vendeurs ne pouvaient ignorer que les travaux de division nécessitaient l’obtention d’autorisations urbanistiques préalables et qu’ils ont vendu, en connaissance de cause, un bien dont la situation urbanistique était irrégulière. Ce faisant, ils ont sciemment trompé les acquéreurs de sorte que la vente devait être annulée pour cause de dol.