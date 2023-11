Farid Vahid :"Téhéran a beaucoup à perdre si le Hamas disparait"...

Co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, le politologue iranien Farid Vahid publie un roman graphique* qui rassemble des experts et des dessinateurs, sous la direction de Marjane Satrapi. Un an après la mort de Mahsa Amini, le livre se veut un hommage à la révolution des femmes en Iran et un portrait de la société iranienne.