Faut-il organiser des élections sociales en pleine épidémie ?

Par exemple, le droit met en œuvre cette approche dans la procédure dite “Renault” de licenciement collectif. Cette procédure est le plus souvent mise en œuvre en cas de fermeture, si pas de l'entreprise, d'une division de l’entreprise. Sa particularité est qu'elle est la seule où les représentants des travailleurs ont une certaine maitrise de l’agenda de discussion , grâce à la liberté qu'ils ont de poser des questions et en raison de l'obligation de l'entreprise d'y répondre.

Qui mettre à la table des discussions?

Il est probable que l'économie post-Covid soit différente du paysage de 2019. Le pays aura-t-il encore une compagnie aérienne "nationale" ? Que sera devenu le secteur de l'évènementiel ? Pour répondre à ces questions et surtout, pour accompagner les changements, les acteurs de l'économie - ses patrons, ses responsables politiques et aussi ses travailleurs - ont besoin de discuter, de chercher des solutions et de les appliquer collectivement. Mais qui mettre à la table des discussions?

A la fin de la procédure, chaque entreprise de 50 travailleurs au moins renouvelle son comité pour la prévention et la protection au travail, son conseil d'entreprise (si elle compte 100 travailleurs au moins) et, éventuellement, sa délégation syndicale. Mais la concertation sociale ne s’arrête pas aux murs des entreprises. Les conséquences des élections sociales au-delà de l'entreprise sont souvent méconnues.

Les commissions paritaires réunissent des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs de chaque secteur d'activité. L’objectif des commissions paritaires est de limiter, au sein d’un même secteur économique, la pression concurrentielle sur les conditions de travail et de rémunération . Pour ce faire, l’instrument principal est la convention collective de travail. Au sein des commissions paritaires, l’attribution de mandats entre les différentes organisations de travailleurs est fonction soit du résultat des dernières élections sociales, soit du nombre de membres des organisations syndicales dans le secteur d’activité, soit d’un accord entre les organisations de travailleurs concernées.

La composition du CNT influencée

En conclusion, les élections sociales dans l'entreprise conduisent à choisir des représentants des travailleurs et participent également à porter la voix des travailleurs à l'échelon sectoriel et au niveau national. Le processus est nécessaire pour rendre légitimes ceux qui doivent remplir cette tâche. L'étape formelle d'élection des représentants est encore plus importante quand il faut essayer de sortir d'une épidémie et que les décisions à prendre sont difficiles.