Faut-il s'inquiéter des poussées fascistes en Inde?

Une nouvelle loi sur la citoyenneté

Cette loi est pour l’essentiel de même nature que la loi fondamentale allemande sur la nationalité, hormis l’exclusion religieuse qui crée un problème de discrimination difficilement compatible avec la démocratie et l’État de droit. Cela dit, il existe d’autres "démocraties" avec des entorses institutionnelles aux grands principes d’égalité et de non-discrimination (exemples: Israël, Liban et même, dans une certaine mesure, l’Allemagne, comme nous l'avons mentionné précédemment).

Étonnamment, dans une économie indienne qui fait actuellement face à une crise, les manifestations (des étudiants, etc.) en raison de cette nouvelle loi sur la citoyenneté semblent apparaître comme l’une des menaces principales pour le pays, avec peut-être d’autres questions sociétales dont notamment la situation des femmes et les violences à leur encontre, suite à plusieurs crimes ayant eu un fort retentissement. Les relations diplomatiques avec les deux voisins et rivaux pakistanais et chinois, tous deux dotés de l’arme atomique, ne sont pas non plus au beau fixe et des incidents surviennent régulièrement, au Cachemire ou dans les zones frontalières himalayennes, exacerbant les attitudes nationalistes.