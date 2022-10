Fons Van Dyck:"On entre dans une époque où les crises vont se succéder et même s’accélérer"

À la tête de Think BBDO, Fons Van Dyck, conseille les marques et organisations en matière de stratégie, de communication et de branding. Il enseigne la stratégie de marque et la communication marketing à la VUB. Il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il croise différents enjeux économiques et sociétaux. Invité aux "rencontres stratégiques du manager", organisées par le cabinet de conseil BSPK, nous avons fait le point avec lui sur la situation des entreprises confrontées à la crise actuelle.