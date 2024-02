François Heisbourg :"Le premier effet de l'élection de Trump pourrait être le chacun pour soi en Europe"

François Heisbourg est conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique et a présidé l’International Institute for Strategic Studies de Londres et le Centre de politique de sécurité de Genève. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date « Les leçons d’une guerre»*. Il revient notamment sur les dernières déclarations de Donald Trump au sujet de l’Otan et sur l’évolution du conflit en Ukraine.