François Ost, philosophe: "L’épisode covid est la répétition générale d’autres crises à venir"

Juriste et philosophe, François Ost est professeur émérite à l'Université Saint-Louis. Il a publié une vingtaine d’ouvrages en théorie et philosophie du droit. Il est également l’auteur de pièces de théâtre et de contes juridiques. En mars 2021, il avait publié un ouvrage intitulé "De quoi le covid est-il le nom?" (prix du livre politique). Dans son dernier livre, un abécédaire*, il montre ce que le covid a révélé de l’état de nos sociétés tout en essayant de penser l’après-crise.