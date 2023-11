Gary Marcus: "Avec l'essor de l'IA, les gens ne sauront bientôt plus à qui accorder leur confiance"

Gary Marcus est l'un des experts les plus reconnus dans l'analyse des transformations à l'intersection de la psychologie, des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Trois ans avant l'avènement de ChatGPT, il tirait déjà la sonnette d'alarme sur les développements mal maîtrisés de l'IA, dans son ouvrage "Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust". Ce professeur émérite à la New York University, par ailleurs fondateur de Geometric Intelligence, une start-up spécialisée dans l'apprentissage par la machine rachetée par Uber, avait signé la lettre collective appelant à une pause dans le développement de l'IA en mars dernier. Pour lui, une reconfiguration générale des systèmes d'apprentissage est nécessaire.