Gillian Tett: "Le monde obéit aussi à des modèles tribaux"

Anthropologue de formation, la journaliste du Financial Times décortique la société et l'économie via le prisme de cette discipline.

Elle a prédit la crise financière deux ans avant qu’elle n’éclate. En 2005, pour le Financial Times, Gillian Tett a arpenté les rues de la City, littéralement, pour comprendre les CDO, CDS, ABS, produits sophistiqués aux noms barbares qui faisaient la fierté d’une élite financière de haut vol. Enfilant les interviews, utilisant "la naïveté d’une martienne ou d’une enfant", elle s’est rendu compte qu’un énorme "mythe de création" allait s’effondrer comme un château de cartes. Comment? En utilisant les trucs et astuces de sa formation de base: l’anthropologie. Son premier job, au début des années 1990, fut d’étudier les rituels de mariage au Tadjikistan. Cherchez l’erreur… En fait, il n’y en a pas. "Nous devrions tous voir notre monde en anthropologue", plaide la journaliste dans son dernier livre "Anthro-Vision – How Anthropology Can Explain Business and Life". Aujourd’hui, Gillian Tett est basée à New York. Elle est rédactrice en chef de la section américaine du Financial Times.

L’un des beaux terreaux d’anthropologie est l’Amérique de Trump. Pour comprendre les électeurs de Trump, vous dites qu’il vaut mieux aller voir un match de catch…

Un match de catch est une merveilleuse façon de comprendre la politique américaine. Cela souligne l'importance des rituels, des symboles et des cérémonies qui ne reposent pas sur des mots ou une analyse mentale pour communiquer des messages, mais utilisent plutôt la performance pour créer des émotions et se connecter avec les gens. Et l'une des idées, en anthropologie, est de savoir comment notre expérience physique corporelle affecte la façon dont nous communiquons les uns avec les autres, l'importance des signaux non verbaux.

Un match de catch est un rituel dans lequel une partie de l'Amérique s’est retrouvée, un ensemble incroyablement puissant d'émotions et de schémas de communication. Donald Trump a complètement emprunté ces schémas dans sa campagne politique. Les expressions "Crooked Hillary", ou "Little Marco Rubio", sont empruntées au rituel d’un match de catch.

Le deuxième aspect, c’est l’effet tribal dans lequel se retrouvait ses électeurs. En face, les élites ne pouvaient pas comprendre ce langage, parce qu'elles n’en faisaient pas du tout partie. Ces deux aspects illustrent l'importance de sortir de notre culture et de regarder le monde comme un anthropologue pourrait le faire.

La tribu peut aussi être une élite, comme la communauté financière, par exemple, que vous avez découverte en 2005 lorsque les premiers signes d'une crise potentielle ont apparu...

Absolument. L'un des premiers grands rituels tribaux auxquels j'ai assisté parmi les banquiers, en 2005, était celui d’un forum européen sur la sécuritisation d’actifs financiers. Une conférence de banque d'investissement suit exactement les mêmes modèles et fonctions qu'un grand mariage tribal. Ce que j'y ai vu, c’était un petit groupe de gens qui parlaient une langue que personne d'autre ne comprenait. C'était comme le latin financier de l'Église catholique médiévale. Les gens de la congrégation, en dehors de la finance, ne se donnaient généralement pas la peine d'essayer de le comprendre. Et les prêtres, à l’intérieur, s'en réjouissaient parce que cela leur donnait du pouvoir et du contrôle.

Comment l’anthropologie pourrait-elle nous aider dans la gestion de la pandémie?

Essayer de combattre une pandémie avec la science médicale seule ne fonctionne pas. Nous l’avons vu en 2014, en Afrique de l'Ouest, avec Ebola.

Avec le Covid, nous aurions pu réduire drastiquement la propagation de la pandémie si les politiques avaient réalisé deux choses. D’abord cesser de considérer comme "étranger" ce qui se passait à Wuhan: c’était "là-bas", "au loin". Si les décideurs avaient appris de la crise Ebola en Afrique de l’Ouest, mais aussi de Wuhan et des habitudes en Asie, ils auraient compris que porter le masque ne bloque pas seulement les germes du virus, c’est aussi un outil psychologique très puissant : un rappel visuel disant qu’il faut changer son comportement naturel, et aussi un signal que vous adhérez à une norme de groupe, que vous partagez une certaine responsabilité au sein de votre communauté.

C’était complètement ignoré, au début, par nos décideurs, qui ont manqué longtemps une énorme occasion de freiner la propagation du virus. La question qu’ils auraient dû se poser, c’est: comment utiliser une dynamique de groupe et les sciences de comportements pour responsabiliser les gens. L’approche bottom-up est beaucoup plus efficace. Pour la vaccination, c’est exactement la même chose. Vous devez trouver les moyens de faire en sorte que les gens adhèrent à une responsabilité collective. Sur l’île anglo-normande de Jersey, par exemple, ils ont magnifiquement réussi en utilisant les sciences comportementales, en envoyant les bons messages qui connectaient les gens entre eux.

Votre livre fourmille d’exemples d’entreprises qui ont utilisé cette science comportementale pour vendre leurs produits en utilisant les habitudes de communautés locales. Comment s’y prendre?

En anthropologie, vous devez transformer l’"étrange" en "familier" et le "familier" en "étrange". Vous devez être capable de changer de points de vue et vous placer dans la mentalité de quelqu’un qui vous est culturellement complètement étranger.

Toute entreprise mondiale doit apprendre ce processus, à défaut de quoi elle peut faire des erreurs stupides. L’exemple classique, c’est la banque d’investissement Merrill Lynch qui a fait une enquête pour voir si les Japonais identifiaient l’entreprise grâce son fameux logo de taureau (l’emblème de Wall Street signifiant un marché financier en hausse, NDLR), et la banque était ravie de voir que c’était le cas. Mais ils ont réalisés un peu plus tard que ce que les Japonais voyaient, c’était un tout autre emblème culturel : le barbecue coréen.

L’autre histoire, plus positive, implique Nestlé et son biscuit chocolaté Kit Kat. En 2000, l’entreprise s’est rendu compte que les ventes explosaient bizarrement sur l’île de Kyushu durant les trois mois d’hiver. Après enquête, ils ont réalisé que certains étudiants utilisaient les Kit Kat comme une sorte de talisman pour leurs examens, Kit Kat étant proche du japonais "kitto kattsu" qui veut dire "tu dois surmonter".

La plupart des décideurs diraient: on oublie, c’est vraiment trop bizarre. En fait, Nestlé l’a utilisé dans son marketing. En quelques années, 50% des étudiants japonais ont commencé à utiliser des Kit Kat pour leurs examens! Le produit a même été décliné par Nestlé qui lui a donné toutes sortes de goûts japonais, wasabi, thé vert, etc, et finalement, c’est devenu un souvenir typiquement japonais pour les touristes, réimporté en Europe en tant que produit japonais.

Le risque n’est-il pas que l’anthropologie finisse par contrôler une population? Le scandale de Cambridge Analytica, qui a ciblé, via les comptes Facebook, les électeurs américains pour les faire voter pour Trump, n’en est-il pas un exemple?

Absolument. Certains anthropologues ne veulent pas travailler avec des entreprises ou des gouvernements. L’anthropologie, c’est comme l’électricité: elle n’est pas bonne ou mauvaise, c’est ce que vous en faites qui est bon ou mauvais. Ce qu’il faut, c’est de la transparence et des contrôles.

Que pensez-vous des nouveaux investisseurs particuliers se retrouvant sur Robinhood, Reddit, etc. qui ont mis par terre quelques investisseurs institutionnels? N’est-ce pas un beau terrain d’étude pour les anthropologues?

Cela implique ceci, et on l’oublie souvent: les investissements ne sont pas toujours le fruit d’un comportement rationnel, d’un modèle classique d’offre et de demande ou d’une allocation de crédit conduite par un ordinateur. Jamais nous ne devons voir l’investisseur de manière individuelle. Chaque investisseur obéit à des modèles tribaux.

Aujourd’hui, on voit des mouvements tribaux autour d’actions "mèmes" (populaires pour une raison non économique, NDLR), du bitcoin, etc. Ils utilisent internet pour se retrouver, agir en tant que tribus. Ils utilisent d’ailleurs des symboles rituels que beaucoup d’observateurs avaient relégués au rang de comportements non pertinents. On revient à ce que nous évoquions au début : pourquoi assister à un match de catch nous en dit davantage sur les électeurs de Donald Trump. On revient aussi à cette structure du pouvoir: les gens ont-ils davantage confiance en un pouvoir vertical des institutions? Ou préfèrent-ils se fier à la conscience de masse, un pouvoir qu’on définirait de plus horizontal? Toutes ces observations peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd’hui.